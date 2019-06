Sol e calor mantêm-se e temperaturas atingem os 29 graus esta segunda-feira

Em dia de feriado nacional, o sol e o calor mantêm-se e as temperaturas vão registar valores elevados, com o distrito Faro a atingir os 29 graus esta segunda-feira.Segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresenta-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade "no interior junto à fronteira norte a partir da tarde".Em Lisboa, os termómetros chegam aos 22 graus, ao passo que no Porto as temperaturas não vão para lá dos 19 graus.O IPMA alerta ainda para rajadas de vento até 60 km/h no litoral oeste a sul do cabo Carvoeiro e de forma temporária nas terras altas do Centro e Sul.Existe ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal "em alguns locais".