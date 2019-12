Sol e descida da temperatura máxima: tudo o que pode contar para este domingo

empo seco, acentuado arrefecimento noturno e formação de geada no interior Norte e Centro.

A

lguns locais do nordeste transmontano





Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.



e Beira Alta apresentam nebulosidade baixa.Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.





Quanto às temperaturas, em Lisboa, capital do País, as temperaturas variam entre os 9 graus Celsius de mínima e os 16 graus de máxima. Já no Porto os termómetros vão variar entre os 9 graus e os 19 graus.



O distrito mais frio nesta véspera de Natal é Bragança, com um grau negativo de mínima e 11 graus de máxima.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre -1 grau (em Bragança) e os 10 graus (em Sines, Sagres e Faro) e as máximas entre os 11 (em Bragança e Vila Real) e os 20 (em Leiria).



No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se nublado com nuvens altas, e os termómetros a atingirem os 25 graus de máxima no Funchal e os 21 graus em Porto Santo.



No arquipélago dos Açores, o Grupo Oriental está sob aviso amarelo até às 12h00 deste domingo devido a precipitação forte.



Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta com chuva e temperaturas a variarem entre os 16 e os 17.



O céu apresenta-se nublado em Santa Cruz das Flores, com os termómetros a atingirem os 15 graus de temperatura máxima.



No último domingo do ano pode contar com com t