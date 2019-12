Sol e subida das temperaturas marcam quinta-feira de outono

O sol e uma ligeira subida das temperaturas vão marcar esta quinta-feira de outono.A informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera avança que o céu estará pouco nublado a limpo, com vento fraco a moderado.Para Lisboa são esperadas máximas de 16 graus celsius, 15 para o Porto e 18 para Faro. Guarda vai ser o distrito mais frio, com máximas de sete graus.