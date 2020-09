Sol em todo o País no arranque de mais uma semana. Termómetros sobem até aos 29 graus

Conte ainda com neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Centro.



De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Lisboa vai contar com 15 graus de mínima e 27 de máxima. Já no Porto, as temperaturas vão variar entre os 10 e os 22 graus.



Bragança será o distrito mais frio de Portugal continental, com uma mínima de seis graus e máxima de 20, e Faro o distrito mais quente, com 29 graus de máxima.



O arquipélago da Madeira vai contar com céu parcialmente nublado. As temperaturas máximas vão variar entre os 24 graus, em Porto Santo, e os 27 no Funchal.



Para o arquipélago dos Açores, o IPMA prevê céu nublado para Ponta Delgada e Santa Cruz das Flores. O grupo Central vai contar com aguaceiros.