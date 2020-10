Sol regressa a todo o País e traz subida da temperatura máxima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira c

éu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no

litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, e aumentando

temporariamente de nebulosidade por nuvens altas nas regiões

Centro e Sul a partir do meio da tarde.



Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou

chuvisco no litoral a norte do Cabo Mondego até início da manhã.

Pode contar com uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena





subida da temperatura máxima.

Lisboa espera 16 graus Celsius de mínima e 28 de máxima. No Porto, os termómetros vão varar entre os 14 e os 23 graus.A Guarda será o distrito mais frio de Portugal continental, com 9 graus de mínima e 21 de máxima. Faro é, por sua vez, o distrito mais quente, com as máximas a atingirem os 30 graus.O arquipélago da Madeira vai contar com aguaceiros e temperaturas a variar entre os 25 graus, em Porto Santo, e os 27 no Funchal.Para o arquipélago dos Açores, a previsão aponta chuva. As ilhas dos grupos Oriental e Central esperam máximas de 23 graus. No grupo Ocidental, os termómetros vão subir até aos 25 graus.