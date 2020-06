Sol regressa a todo o País esta sexta-feira

apresentando períodos de maior

nebulosidade no litoral Centro até meio da manhã e no final

do dia.

equena descida da temperatura mínima e uma subida

da temperatura máxima no interior Norte e Centro.

Depois de alguns dias de instabilidade, o sol vai voltar a brilhar um pouco por todo o País esta sexta-feira.De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo,Os termómetros vão registar uma pLisboa vai contar com 15 graus de mínima e 25 de máxima. Já no Porto, as temperaturas vão variar entre os 13 e os 21 graus.O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso laranja entre as 15h00 e as 21h00 desta sexta-feira passando depois a amarelo até às 06h00 de sábado.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Porto Santo e o Funchal vão contar com 23 graus de temperatura máxima.



Já nos Açores, o IPMA prevê céu pouco nublado para Ponta Delgada e 22 graus de máxima. O céu vai apresentar-se muito nublado em Angra do Heoísmo e Santa Cruz das Flores. A Horta vai mesmo contar com aguaceiros e 20 graus de máxima.