Sol regressa esta quinta-feira com temperaturas a chegarem aos 30 graus

O sol está de regresso esta quinta-feira a Portugal Continental, com as temperaturas a chegarem aos 30 graus, nomeadamente nos distritos de Santarém, Évora e Bragança, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O IPMA prevê ainda períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã e no interior Norte e Centro até meio da tarde.Em Lisboa, as temperaturas atingem os 25 graus, ao passo que no Porto os termómetros chegam aos 22 graus.O IPMA alerta ainda para neblina ou nevoeiro matinal.