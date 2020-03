Sol sai à rua mas chuva volta a cair esta quarta-feira

O sol sai à rua esta quarta-feira e é esperado um dia com o céu pouco nublado ou limpo, no entanto a chuva volta a cair, principalmente durante a parte da tarde nas regiões montanhosas do País. É esperada uma pequena descida de temperatura no litoral Norte e Centro e um acentuado arrefecimento noturno.De acordo com informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), num dia em que se vão fazer sentir ventos fracos a moderados, os termómetros vão atingir os 23 graus de temperatura máxima, nomeadamente em Santarém e Setúbal.O distrito mais frio esta quarta-feira é Guarda, com temperaturas a variar entre os 7 e os 15 graus.