Sol vai voltar este domingo em quase todo o País

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo céu limpo para quase todo o território português. Há previsão de pequena subida da temperatura máxima para as zonas Norte e Centro do País.Há possibilidade de aguaceiros fracos para o Minho e Douro Litoral, ao final do dia.No Porto, os termómetros não deverão registar máximas acima dos 17 graus e em Lisboa, espera-se máximas de 20 graus, com céu pouco nublado. Faro vai ser o distrito mais quente do País, a registar 26 graus de temperatura máxima.Nos arquipélagos, o céu vai estar bastante nublado. Para o Funchal, espera-se temperatura máxima de 22 graus e, nos Açores, em Ponta Delgada, os termómetros vão marcar 19 graus de máxima.