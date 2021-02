Sol volta a espreitar no arranque do fim de semana

ossibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou





Lisboa e Porto registam 9 graus de mínima e 15 de máxima.



A Guarda é o distrito mais frio com 3 graus de mínima e 12 de máxima. Já em Faro, os termómetros sobem até aos 20 graus, sendo este o distrito mais quente este sábado.



Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu pouco nublado e 20 graus de máxima para o Funchal.



Já para o arquipélago dos Açores, o IPMA colocou os grupos Ocidental e Central sob aviso amarelo devido à forte precipitação e vento forte. O alerta para chuva está em vigor desde as 21h00 de dia 12 e estender-se-á até às 06h00 de dia 15; o aviso para vento forte entra em vigor às 9h00 horas e estender-se-á até às 21h00 deste sábado.





