Semana termina com subida das temperaturas máximas no interior

A temperatura máxima vai subir nas regiões do interior esta sexta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai estar com mais nebulosidade no litoral oeste até ao fim da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.





O IPMA alerta ainda que este nevoeiro na zona litoral oeste pode persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso ao longo do dia.

Lisboa regista uma temperatura máxima de 29 graus, com o céu limpo e vento fraco.

Já no Porto prevê-se uma temperatura que chegue aos 24 graus, com céu limpo ou pouco nublado e vento fraco. Contudo, é possível que a região apresente neblina ou nevoeiro matinal.