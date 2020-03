Tem mais um motivo para ficar em casa: Chuva e queda de neve vão marcar este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado períodos de chuva ou aguaceiros mais intensos na região Sul, possibilidade de

queda de neve na Serra da Estrela e de trovoadas





O IPMA colocou sete distritos em alerta amarelo. Guarda e Castelo Branco estão sob aviso devido à queda de neve até às 09h00 deste sábado. Os distritos de Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo a partir das 12h00 deste sábado e até às 21h00 devido à forte precitipitação.



Quanto às temperaturas, Lisboa regista este sábado 8 graus de temperatura mínima e 16 graus de máxima. Já no Porto, os termómetros variam entre os 9 graus e os 15 graus.O distrito mais frio no início deste fim de semana é a Guarda, com 4 graus de temperatura mínima e 9 graus de máxima.O arquipélago da Madeira vai contar com céu parcialmente nublado e temperaturas a oscilarem entre os 18 em Porto Santo, e os 20 graus no funchal.Para o arquipélago dos Açores o IPMA prevê céu muito nublado e aguaceiros. As temperaturas vão variar entre os 15 graus em Santa Cruz das Flores, 16 na Horta e em Angra do Heroísmo e 17 graus em Ponta Delgada.