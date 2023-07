Temperatura à superfície do solo ultrapassa os 60ºC na Estremadura espanhola, junto ao Alentejo

nda de calor que está a atravessar a Europa. Este fenómeno provocou o aumento da

A Comissão Europeia alertou, esta quarta-feira, para uma otemperatura à superfície do solo que, esta quarta-feira, registou valores acima dos 60ºC em algumas regiões da Península Ibérica.Perto da fronteira com Espanha, na região da Estremadura, a temperatura à superfície do solo chegou mesmo a ultrapassar os 60ºC. Em Portugal, o Alentejo foi a região mais afetada.Os dados foram recolhidos pelo Copernicus Sentinel-3, um instrumento de mediçãoque faz parte do programa espacial da União Europeia.A onda de calor que se faz sentir por toda a Europa tem registado valores recorde de temperatura à superfície do solo em países como Áustria, França e Suíça,De recordar que a temperatura à superfície do solo não é a temperatura do ar, a que normalmente é referida nos boletins meteorológicos.