Temperatura cai 10 graus depois de calor abrasador no fim de semana

Depois de dois dias de calor abrasador, com temperaturas a ultrapassarem os 40 graus em alguns distritos do País, o tempo vai mudar nos próximos dias. Segundo o CM apurou junto de fonte do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), durante amanhã e terça-feira as temperaturas vão descer cerca de 10 graus.Na zona Norte poderão mesmo cair alguns chuviscos. "Vai existir uma descida significativa das temperaturas, tanto da mínima como da máxima, devido a uma massa de ar frio que vai afetar o País", explicou ao CM o meteorologista do IPMA Ricardo Tavares, que antecipa o regresso do tempo quente já para o próximo fim de semana.Este sábado, o local mais quente do País foi Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, com 42,9 graus. Évora e Beja foram os distritos onde foram sentidas as temperaturas máximas mais altas, com 41,5 e 40,7 graus, respetivamente. Lisboa registou 37,1 e Faro 32,5 graus, tendo o distrito do Porto sido aquele que teve a temperatura mais baixa, a rondar os 29 graus. As poeiras em suspensão vindas do Norte de África vão afetar as zonas Centro e Sul até amanhã.