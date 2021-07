O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo e vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, por vezes com rajadas até 75 quilómetros por hora no Centro e Sul.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da máxima, em especial no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 8 graus Celsius (em Bragança) e os 16 (em Faro) e as máximas entre os 20 (no Porto, Viana do Castelo e Aveiro) e os 32 (em Faro).