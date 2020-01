Temperatura sobe mas chuva volta a cair esta quinta-feira

Com períodos de céu geralmente muito nublado, a chuva volta a cair esta quinta-feira, em especial no Minho e Douro Litoral. No entanto, é esperada uma pequena subida da temperatura mínima.



O dia começa com neblina ou nevoeiro e ao longo desta quarta-feira vão ainda fazer-se sentir ventos geralmente fracos. Há também a possibilidade de queda de neve acima de 1400 metros de altitude nas serras do extremo norte a partir do meio da tarde.





Esta quinta-feira os termómetros vão chegar aos 19 graus, nomeadamente em Santarém, Setúbal e Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 11 e os 17 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 7 e os 15 graus.



O distrito mais frio esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 0 e os 8 graus, é Bragança.