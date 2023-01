A semana vai terminar com frio, chuva e aguaceiros. A depressão ‘Hannelore’ traz, no entanto, uma ligeira subida da temperatura mínima esta sexta-feira, que vai descer gradualmente durante o fim de semana.



As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para tempo mais seco nos próximos dias, mas com noites especialmente frias.









