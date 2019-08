Temperatura volta a subir esta terça-feira. Máximas de 34º para Beja e Évora

Treze concelhos dos distritos de Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Beja e Faro estão com risco máximo de incêndio e só o litoral norte apresenta um risco reduzido, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os concelhos em causa são Proença-a-Nova e Vila de Rei, em Castelo Branco, Mação, Sardoal e Abrantes, em Santarém, Gavião, em Portalegre e Odemira em Beja.Também estão em risco máximo de incêndios os concelhos de Silves, Monchique, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, em Faro.O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.Para esta terça-feira o IPMA prevê pouca nebulosidade e pequena subida da temperatura, com vento temporariamente forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.Além disso, a temperatura deverá registar uma pequena subida, oscilando entre os 23º em Aveiro e os 34º em Évora e Beja.