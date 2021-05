Temperaturas abaixo dos 20 graus no Norte e Centro para este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado temperaturas amenas e céu nublado para todo o território continental.No Norte e Centro do país, as temperaturas devem rondar os 17 graus de máxima para o Porto e os 19 para Lisboa, com céu muito nublado.Preveem-se aguaceiros fracos para o distrito de Viana do Castelo.No Sul, destaque para o distrito de Faro, com os termómetros a atingir os 28 graus, sendo a região mais quente do País.No arquipélago da Madeira, prevê-se forte neblusidade. Funchal vai registar 23 gruas de temperatura máxima. Nos Açores, espera-se pouca neblosidade para todas as regiões e 18 graus para Ponta delgada.