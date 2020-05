O sol e o bom tempo vieram para ficar e este domingo as temperaturas vão atingir os 30º de Norte a Sul de Portugal.Braga vai chegar aos 31º, Setúbal também chega aos 31º. Évora e Beja vão marcar 33º e Faro 32º.O céu vai estar pouco nublado ou limpo em praticamente todo o País com vento por vezes forte nas terras altas.Na Grande Lisboa regista-se este domingo uma pequena subida da temperatura máxima - 28º - tal como no Grande Porto - 26º.