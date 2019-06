Temperaturas atingem os 28 graus e sol mantém-se esta quarta-feira

ento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (25 a 45 km/h) no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro, por vezes com rajadas até 60 km/h, e nas terras altas, em especial durante a tarde desta quarta-feira.

descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.



Com o céu pouco nublado ou limpo, o sol vai manter-se esta quarta-feira em todo o país. As temperaturas vão atingir os 28 graus, nomeadamente em Évora e Beja, segundo informações fornecidas pelo IPMA.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 13 e os 23 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 10 e os 19 graus.O distrito mais frio esta quarta-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 5 e os 18 graus.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de vSentir-se-á uma pequena