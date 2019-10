Temperaturas chegam aos 30 graus em dia de nuvens e alguma chuva

O IPMA prevê para esta terça-feira nas regiões do norte e centro do continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado até final da manhã, e tornando-se pouco nublado nas regiões do interior a partir da tarde.Estão também previstos períodos de chuva, em especial no litoral, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes e vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas.A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e descida de temperatura, mais significativa nas regiões do interior.Na região sul prevê-se céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir da tarde e vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas.O IPMA aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e descida da temperatura máxima nas regiões do interior.As temperaturas mínimas do continente vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e os 17 (em Lisboa e Aveiro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 30 (em Faro).