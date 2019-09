Temperaturas chegam aos 30 graus mas há possibilidade de aguaceiros e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira muita nebulosidade, com aguaceiros e trovoada durante a tarde no interior Norte e Centro, apesar de as temperaturas chegarem aos 30 graus em Portugal Continental, mais concretamente em Castelo Branco e Vila Real.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão atingir os 27 graus e o céu apresenta-se nublado por nuvens altas. No Porto, não há previsão de chuva e os termómetros chegam apenas aos 19 graus.O IPMA alerta ainda para neblina e nevoeiro no litoral oeste, podendo persistir na faixa costeira.O vento vai soprar geralmente fraco.