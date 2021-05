segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Já para o Norte e Centro, estão previstos períodos de chuva. Vai registar-se vento mais intenso nas terras altas e uma pequena subida da temperatura máxima no Norte e Centro.



As temperaturas máximas no continente vão oscilar entre os 31 graus Celsius em Faro, 25 em Lisboa e 19 no Porto.