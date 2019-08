Temperaturas continuam a subir mas chuva volta a cair esta quinta-feira

Com períodos de céu geralmente muito nublados, esta quinta-feira é marcada por neblina e nevoeiro. Vai ainda ocorrer precipitação nas regiões Norte e Centro do País, em especial no litoral.Apesar dos períodos de chuva que se vão fazer notar, as temperaturas continuam a subir e, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 33 graus, nomeadamente em Évora a Beja.O distrito mais frio esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 18 e os 23 graus, é Braga.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos por vezes fortes nas terras altas.