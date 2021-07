Temperaturas descem e não vão além dos 32 graus de máximas

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo e aguaceiros fracos no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até meio da manhã, sendo mais prováveis no Minho onde poderá persistir até final da tarde.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do norte/noroeste, por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro em especial durante a tarde com rajadas até 65 quilómetros por hora, e nas terras altas com rajadas até 75 quilómetros por hora no Centro e Sul.

Está ainda prevista uma descida de temperatura, sendo acentuada no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 20 (em Faro) e as máximas entre os 19 (na Guarda, Viseu, Porto e Viana do Castelo) e os 32 (em Faro).