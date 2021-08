Temperaturas descem no Norte e Centro este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral oeste, e com possibilidade de chuvisco até meio da tarde.



Regista-se uma pequena descida da temperatura máxima no interior Norte e Centro, segundo o IPMA.





As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Faro, Lisboa, Portalegre, Castelo Branco e Bragança) e as máximas entre os 21 (no Porto e Viana do Castelo) e os 32 (em Bragança).