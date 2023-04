Sol e temperaturas acima dos valores habituais para esta época do ano são as previsões meteorológicas para as miniférias da Páscoa. No Algarve, onde são esperados um milhão e meio de turistas, sábado vai ser o dia mais quente, com 30 graus em Alcoutim, 29 em Silves e 25 em Portimão e Albufeira. A temperatura da água do mar deverá chegar aos 17 graus. Na costa algarvia, as ondas de Sueste poderão atingir entre um e dois metros. As noites são amenas, com temperatura na ordem dos 15 graus. Na sexta-feira e no domingo o calor também se faz sentir no Algarve, mas com menos intensidade.









No Ribatejo, Santarém deve bater o recorde, com previsão de 32 graus, no sábado. Em Setúbal, a máxima prevista é de 30 graus, em Lisboa e Évora 29, em Coimbra 27 e no Porto 24. As noites serão, contudo, mais frescas do que no Algarve com mínimas previstas de 11 graus em Lisboa e Beja e de 9 em Évora e Santarém. Com o Algarve a registar uma enchente, a taxa de ocupação hoteleira em Lisboa está da ordem dos 90%. No Porto, Douro, Minho e Trás-os-Montes, a taxa de ocupação também está nos 90%.