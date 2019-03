Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas elevadas atingem os 25 graus em mais um dia de sol e calor

Em Lisboa, os termómetros variam entre os 11 e os 23 graus.

07:40

O sol vai manter-se esta quinta-feira e o calor também em alguns distritos do País. As temperaturas vão atingir os 25 graus, nomeadamente em Setúbal, segundo informações fornecidas pelo IPMA.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 11 e os 23 graus, ao passo que no Porto as temperaturas registam os mesmos números.



O distrito mais frio esta quinta-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 3 e os 17 graus.



O IPMA alerta ainda para agitação marítima forte no Algarve e vento do quadrante leste, por vezes forte nas terras altas.