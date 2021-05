O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, céu pouco nublado e subida das temperaturas máximas, em especial para o interior do território continental.Os termómetros vão atingir temperaturas acima dos 20 graus na zona centro e sul do país. Para Faro, preveem-se 32 graus de máxima.Nos arquipélagos, esperam-se aguaceiros para os Açores, com temperaturas a rondar os 20 graus. Na Madeira, espera-se nublosidadade, com máxima de 25 gruas para o Funchal.