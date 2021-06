Tempo quente e pouca nebulosidade previstas para este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado temperaturas altas, acima dos 20 graus de máxima para todo o território português.Évora será o distrito mais quente do dia, com os termómetros a atingir os 31 graus de temperatura máxima.O céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, em todo o território continental, com vento fraco.Lisboa registará 26 graus de máxima e no Porto espera-se temperaturas até aos 22 graus.Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, espera-se nebulosidade, com os termómetros a rondar os 22 graus. Funchal regista 23 graus de temperatura máxima e Ponta Delgada, 21.