Temperaturas mínimas descem aos cinco graus. Saiba com que tempo pode contar esta quarta-feira

As temperaturas vão registar esta quarta-feira uma descida, em especial as máximas, em todo o país, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.O céu vai estar em geral pouco nublado com maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro do país.Quanto as temperaturas mínimas situam-se entre os cinco graus, em Bragança Vila Real e Guarda como distritos mais frios, e os 13 graus no litoral do país. As temperaturas máximas deverão chegar aos 24 graus em Faro, 22 em Santarém e não deverão ultrapassar os 14 graus na Guarda.Nas ilhas as temperaturas são mais primaveris a situarem-se entre os 26 e 24 (máximas) e os 18 e 19 (mínimas) nos Açores e 26 e 25 (máximas) e 20 (mínima) na Madeira.