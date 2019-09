Temperaturas na primeira semana de setembro vão atingir os 40 graus

O início do mês de setembro vai ser quente e os termómetros deverão aproximar-se dos 40 graus já esta segunda-feira. A persistência de valores elevados da temperatura máxima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar dez distritos do continente sob aviso amarelo até terça-feira.O aviso do IPMA devido ao tempo quente vigora entre as 12h00 de segunda-feira e as 10h00 desta terça-feira, nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo. O aumento da temperatura, sentido em especial no Litoral Oeste, traduz-se numa variação dos valores máximos entre 30 e 35° C na generalidade do território, oscilando entre 35 e 40° C em alguns locais do interior do Alentejo, Vale do Tejo e Beira Baixa.Évora regista este domingo o máximo previsto para o continente: 36° C. O distrito do Porto não passa dos 25° C e Lisboa dos 30° C. Santarém regista o máximo previsto para o dia de segunda-feira no continente, 38° C. A previsão aponta para uma subida na ordem dos 5 graus em Lisboa e Porto, que deverão chegar aos 35 e 30° C, respetivamente.Na terça-feira, o distrito de Santarém deverá atingir os 40° C de máxima, temperatura recorde no continente. Os distritos de Lisboa, com 36° C, e Porto, com 31° C, sobem um grau em relação ao dia anterior.Um anticiclone, localizado a noroeste dos Açores, justifica um início de setembro quente, ainda que a tendência revele uma pequena descida dos valores no final da semana.