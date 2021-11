Pelo menos três distritos portugueses, situados no Interior do País, vão registar temperaturas mínimas negativas durante este domingo. São eles: Vila Real (-1º C), Viseu (-2º C) e Guarda (-2º C).As máximas não vão além dos 8º C. O frio vai-se também fazer sentir noutros distritos vizinhos, com os termómetros a marcarem 0oº C e 1º C de mínimas.