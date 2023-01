O tempo frio está para ficar e, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), temperaturas negativas são esperadas até pelo menos cinco de fevereiro, não devendo chover neste período.As baixas temperaturas irão atingir o valor mais baixo na madrugada de segunda-feira, com a maior parte do território do continente a registar valores negativos. O IPMA emite, por isso, aviso amarelo até segunda-feira, de norte a sul, sendo as capitais de distrito com temperaturas mais baixas Guarda (-6º C) e Bragança (-4º C). Mínimas baixas também em Coimbra (-1º C), Porto (2º C) e Lisboa (3º C).