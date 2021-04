Regista-se uma subida da temperatura máxima na faixa costeira a norte do Cabo Mondego e também um acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro.







Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Regista-se uma subida da temperatura máxima na faixa costeira a norte do Cabo Mondego e também um acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro.

