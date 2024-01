Temperaturas vão subir e podem passar dos 20 graus nos próximos dias

Até ao início da próxima semana Portugal Continental está livre da chuva. Depois das tempestades Irene e Juan, as temperaturas vão subir e podem atingir os 22 graus nos próximos dias.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão estar acima dos oito graus na maior parte do território, com exceção dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Vila Real, onde as mínimas estão entre os 4ºC e os 9ºC e com máximas entre os 12ºC e os 18.ºC.