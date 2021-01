Temperaturas voltam a baixar: Mínimas chegam aos quatro graus negativos este sábado

Este sábado o tempo vai continuar frio, com o céu muito nublado e com possibilidade de chuva e neve acima de 400 metros de altitude segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O IPMA avança ainda que se vai registar formação gelo ou geada e as temperaturas voltam a baixar.Para Lisboa, pode esperar máximas de 8 graus, 12 para Faro, nove para Porto. As mínimas são de gelar, estando previstos dois graus para Lisboa e Faro, -1 para o Porto.Guarda vai ser o distrito mais frio, com máximas de -1 e mínimas a rondar os -4.