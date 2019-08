Temperaturas voltam a subir com máximas próximas dos 40 graus

Nove distritos de Portugal continental vão estar quarta e quinta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente.A persistência das elevadas temperaturas levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir o segundo nível de aviso mais grave - numa escala de quatro - para os distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Évora, Setúbal e Beja, entre as 10h00 de quarta-feira e as 05h00 de quinta-feira.De acordo com a previsão do IPMA, as temperaturas máximas vão aumentar entre 4 e 8 graus a partir do dia desta terça-feira.O Porto chega esta terça-feira aos 29 graus de máxima, Lisboa e Faro atingem os 30 graus. Castelo Branco, Évora e Santarém vão ser os distritos mais quentes do País com as temperaturas máximas a atingirem os 34 graus.O céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo na generalidade do território nacional. A subida acentuada das temperaturas máximas vai ser acompanhada, a partir de quarta-feira, pelo aumento dos valores mínimos: em Faro as termómetros oscilam entre 20 e 29 graus.Santarém atinge 39 graus na quinta-feira, mais 12 em relação ao dia desta segunda-feira.Todos os distritos do continente apresentam esta terça ou quarta-feira risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta.No sábado (24) as temperaturas máximas voltam a descer ligeiramente, em especial nas regiões Norte e Centro. A tendência deverá manter-se no domingo. Ainda assim, não descem abaixo dos 30 a 35 graus.Os distritos de Bragança, Santarém, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro têm esta terça-feira vários concelhos em risco máximo de incêndio.O nível de risco sobe progressivamente até sexta-feira.