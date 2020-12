Tempestade ‘Bella’ chega a Portugal com neve e ondas de 7 metros

Formada no Atlântico Norte, a tempestade ‘Bella’ desloca-se em direção à Península Ibérica com chuva, que será de neve nas Terras Altas, vento forte, redução da temperatura e forte agitação marítima. A possibilidade de formação de ondas até sete metros de altura leva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar esta segunda-feira sob aviso laranja - o segundo mais grave - os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.O frio será mais sentido nas regiões do Norte e Centro, com a possibilidade de queda de neve no Alto Minho, Trás-os-Montes e Serra da Estrela devido à deslocação da massa de ar polar do Norte da Europa. A previsão é de céu muito nublado, gradualmente com abertas de Norte para Sul a partir da manhã. Há possibilidade de períodos de chuva, passando a aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada na região Norte.Entretanto, na ilha da Madeira foram restabelecidas as ligações rodoviárias às localidades que ficaram isoladas na sequência da tempestade que atingiu a costa norte da ilha no dia de Natal e desalojou 27 pessoas.