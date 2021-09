A passagem de uma tempestade pelo território do continente provocou 1384 ocorrências, nos últimos três dias, 177 das quais esta quarta-feira até ao final da tarde, divulgou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.





Para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica uma melhoria dos estado do tempo, com a previsão de períodos de céu muito nublado, neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena subida da temperatura máxima.