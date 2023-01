Uma massa de ar polar, denominada ‘Fien’, traz chuva, neve e frio a Portugal, já a partir desta segunda-feira. A meio da semana poderão ser alcançados -5º C na serra da Estrela. Para Lisboa, a previsão é de 7º C para a madrugada de quinta-feira. As temperaturas também vão descer no Porto (4º C), Coimbra (2º C) e Faro (6º C). A queda de neve coloca, esta segunda-feira, dez distritos do Norte e Centro do País sob aviso amarelo. Para quarta-feira há previsão de neve no Alentejo, em Marvão. A depressão ‘Fien’ coloca toda a costa em aviso laranja, com ondas que podem chegar aos 11 metros.









Entretanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pede à população para adotar medidas preventivas, devido ao frio. Alerta-se para o perigo de intoxicações por inalação de gases ou incêndios devido a má utilização de lareiras e braseiras. Os idosos, as crianças, as pessoas com patologias crónicas são os grupos mais vulneráveis: aconselha-se o uso de luvas, gorro, meias quentes e cachecol, calçado quente e antiderrapante; a ingestão de sopas e bebidas quentes, evitando bebidas com álcool.