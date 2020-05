Calor e sol regressam em semana de reabertura das esplanadas

Depois de uma semana marcada pela chuva, o sol vai voltar a brilhar em força já a partir do próximo sábado.A segunda fase de desconfinamento, no qual se prevê reabrir esplanadas, cafés e restaurantes - caso a avaliação das autoridades de Saúde e do Governo assim o permitam - vai chegar acompanhada de um tempo a fazer lembrar o verão, com os termómetros a poder atingir os 28º ao longo da próxima semana.Este sábado, esperam-se temperaturas a rondar os 26º no distrito de Braga, 25º em Lisboa, Setúbal e Santarém, e 23º no Porto e Castelo Branco. O Algarve tem previsões de 22º de máxima. As mínimas podem chegar aos 5º, no distrito com previsões mais frescas: a Guarda.As temperaturas só deverão começar a baixar a partir de quinta-feira, podendo trazer também alguma chuva e nuvens.