Chuva, céu nublado e temperaturas negativas marcam domingo de inverno

Este domingo conte com tempo frio, aumento da nebulosidade e chuva no Norte e Centro do País.A informação, avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá também conta do aumento da intensidade do vento.Para Lisboa e Faro estão previstas máximas de 14 graus, 13 para o Porto. Já as mínimas vão rondar os 3,5 e 1 graus, respectivamente.Na Região Norte e Centrop, são vários os distritos com previsão para temperaturas negativas, entre eles Vila Real, Castelo Branco, Leiria e Bragança, com os termómetros a poder chegar aos três graus negativos.