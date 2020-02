Despeça-se desta primavera antecipada. Chuva regressa no fim de semana

Diga adeus (pelo menos por enquanto) à primavera antecipada e às temperaturas acima da média - para a altura do ano. A chuva regressa a todo o território continental já este sábado, para nos recordar que ainda estamos no inverno.Esta sexta-feira, o sol resplandecente já vai dar lugar a algumas nuvens escuras que vão diminuir a sensação térmica de calor, acompanhadas por uma ligeira diminuição da temperatura.Já no sábado, o cenário é um dia cinzento de chuva, com os termómetros a tocar os 3º. O distrito de Faro vai registar a temperatura máxima mais elevada, com uma previsão de 18º.Mas não se preocupe! O bom tempo parece querer teimar em ficar. A partir de segunda-feira, as temperaturas vão continuar a rondar os 19º/20º promovendo dias mais longos ao ar livre.