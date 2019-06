Despeça-se do verão antecipado. Termómetros descem 10 graus no início da semana

Despeça-se do verão antecipado e dos 30ºC deste fim-de-semana. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas vão descer quase 10 graus deste domingo, até terça-feira, em Lisboa e no Porto. São esperadas ainda chuvas fracas no Minho e Douro Litoral, e céu muito nublado nas regiões no Norte e Centro.

Esta segunda-feira, são esperadas temperaturas máximas de 28ºC em Lisboa. No dia seguinte, há uma descida para 23ºC. As mínimas chegam aos 16ºC em Lisboa.

Já no norte, no Porto, esperam-se 22ºC de máxima, e pode chover até ao fim da manhã. Na terça-feira, a temperatura máxima desce um grau.

De manhã, haverá uma neblina ou nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro.

A sul, no início da semana a temperatura chega aos 31ºC em Faro. Na segunda-feira o céu estará nublado na segunda-feira e limpo no dia seguinte.



Em declarações ao Correio da Manhã, a meteorologista do IPMA Paula Leitão referiu que são esperadas "descidas graduais e acentuadas para todo o território nacional".



Os termómetros podem baixar "10 graus ou mais".



Esta descida acentuada não implica quaisquer riscos para a população em geral. Vão sentir-se "temperatudas muito mais amenas para a maioria das pessoas, apesar de se preverem descidas muito abruptas".