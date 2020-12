Este domingo pode contar com períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial nas regiões Norte e Centro do País. A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê ainda vento e nevoeiro.Com chuva e o sol raramente à espreita, em Lisboa pode esperar temperaturas máximas de 18 graus, 16 no Porto, 19 em Faro.