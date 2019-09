Temperaturas máximas chegam aos 32 graus em dia em que se prevê chuva e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira temperaturas máximas entre os 22 graus, em Aveiro, e os 32 graus, em Santarém, num dia em que também deverá cair alguma chuva e trovoada.



Os aguaceiros e a trovoada estão previstos para a tarde de quarta-feira no interior do norte e centro do País. Segundo o IPMA está ainda prevista m





uita nebulosidade e nevoeiro no litoral oeste. No centro e sul do país está também previsto algum nevoeiro.

equena descida da temperatura mínima nas regiões do interior e

descida da temperatura máxima na região sul.

As temperaturas mínimas situam-se entre os 12 graus, em Bragança, e os 18 graus, em Portalegre.