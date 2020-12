Natal com gelo, geada e temperaturas negativas deixa país de sobreaviso

Espera-se uma quadra natalícia muita fria, com as temperaturas negativas a oscilar entre os -1º e os 10º no dia da consoada, 24 de dezembro. Já as temperaturas máximas irão vacilar entre os 5º e os 17º.Para o dia de Natal espera-se que os termómetros variem entre os -3º e os 18º. Espera-se ainda vento forte, em especial nas terras altas, até 80 km/hora, a partir da madrugada.É expectável que estes dias sejam ornamentadas por neblina ou nevoeira e que haja formação de gelo e geada.Esta situação levou a Proteção Civil a emitir um aviso à população para se preparar para o tempo gelado.