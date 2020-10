Prepare as galochas e o chapéu de chuva! Quarta-feira com aguaceiros de Norte a Sul do País

ento em geral fraco.

Esta quarta-feira, antes de sair de casa prepare as galochas e o chapéu de chuva...porque vai precisar! Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o céu vai estar nublado, com aguaceiros de Norte a Sul do País.A mesma fonte avança ainda uma pequena subida da temperatura e vPara Lisboa são esperadas máximas de 21 graus, 22 para Faro e 18 para o Porto. Já as mínimas nesses distritos vão rondar os 15, 9 e 11 graus, respectivamente.O distrito mais frio vai ser a Guarda, com previsão de 13 graus de máxima e nove de mínima.